«Президент заявил о судебной реформе, но это не значит, что теперь надо всех выпускать»

Одни эксперты призывают не драматизировать вчерашнее решение Верховного суда. Другие уверены, что оправдание Аиды Саляновой могло стать поворотным пунктом

Вчерашнее решение Верховного суда в отношении экс-министра юстиции и бывшего генпрокурора Аиды Саляновой стал показателем того, что суды в Кыргызстане до сих пор действуют не по букве закона, а по каким-то другим соображениям. Такую мысль высказал Vesti.kg глава «Комитета по защите свободы слова» Адиль Турдукулов.



По его словам, вчера, как и на судебном процессе в первой инстанции, обвинение приводило несостоятельные доводы.



- Уже на первом процессе мы понимали, что это является формой политического преследования, - сказал активист. – Честно говоря, мы ожидали, что будет оправдательный приговор. Это было бы каким-то поворотным пунктом в отношении тех дел, которые, мы считаем, имеют ярко выраженный политический характер. Поэтому вчерашний судебный процесс по делу Аиды Саляновой вызывает большой пессимизм.



Между тем общественный деятель Турат Акимов, к которому Vesti.kg обратились за комментарием, не согласился с Турдукуловым.



- Даже если президент заявил о справедливом правосудии, то это не значит, что надо начинать всех выпускать, - отметил он. – Все должно быть в рамках закона, чтобы ни одна сторона потом не могла сказать, мол, власть снова вмешивается в судебные процессы. Подсудимых необходимо защищать в рамках правового поля, а не просто опираться на чьи-то слова. Мало ли что люди говорят о чьей-то невиновности. У нас в соцсетях часто стали кого-то голословно обвинять. Он украл, тот украл и так далее. Документы покажите и докажите, что он украл. А на словах можно любого обвинить. Это же касается дел политически осужденных. Сначала следует полностью проанализировать следственные мероприятия, затем изучить процесс дознания и обвинения. А это очень долгий процесс. Наивные люди, наверное, думают, что это так просто. Посадили, выпустили и так далее. Но если так относиться, то давайте тогда всех выпустим без суда и следствия. Кроме того, очень многое зависит от качественной работы адвокатов подсудимых.

Вместе с тем Турат Кудайбергенович считает, что и правоохранительные органы должны будут нести ответственность

- Если докажут, что обвинение и суды незаконно привлекли кого-либо к ответственности, то они в первую очередь должны будут понести наказание, - подчеркнул собеседник.



Напомним, вчера Верховный суд оставил в силе приговор нижестоящей инстанции в отношении экс-министра юстиции Аиды Саляновой.





Источник: https://vesti.kg

