Сажать «регионалистов» на 10 лет. Поможет ли это сплотить кыргызов?

Есть мнение, что очередная инициатива парламентариев является банальным популизмом

Депутат Тазабек Икрамов предложил ужесточить наказание за разжигание межрегиональной розни. По его мнению, необходимо внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Народный избранник предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 313-1 «Подстрекательство или призыв, нарушение межрегиональных отношений, связей и враждебность». Инициатива предусматривает следующие виды наказания:

- За действия, направленные на открытое разделение по региональному признаку и подстрекательство или призыв, нарушение межрегиональных отношений, связей и враждебность (конфликт) или с использованием средств массовой информации, а также посредством сети Интернет — лишение свободы на срок от 5 до 7 лет 6 месяцев;

- За те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, — лишение свободы на срок от 7 лет 6 месяцев до 10 лет.

Между тем затея народных избранников не всем показалась удачной. В частности, независимый эксперт Айнура Арзыматова в беседе с Vesti.kg назвала указанную инициативу популизмом, напомнив, что соответствующая статья уже существует в уголовном законодательстве.

- У нас, как и во всех странах, есть статья за разжигание межнациональной, межрегиональной, конфессиональной розни, а этот законопроект - пустой популизм, - уверена Арзыматова. - Депутатам стоило бы разрабатывать действительно необходимые законы. Несколько дней рассматривали дело ТЭЦ, впустую потратив время. Создают вид бурной деятельности.

В заключение Айнура Атыгаевна добавила, что не видит острой необходимости в ужесточении наказания за «Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды».

- На сегодняшний день в стране нет такой негативной тенденции, чтобы пришлось в срочном порядке разрабатывать закон и ужесточать наказание, - подчеркнула Арзыматова

В свою очередь депутат Дастан Бекешев сообщил Vesti.kg, что готов рассмотреть данный законопроект, но считает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет чрезмерно суровым наказанием.



- Сам документ я еще не видел, но согласен с тем, что за разжигание межрегиональной розни надо наказывать. Может, не так жестко, - сказал нардеп. - К сожалению, тенденция деления на север и юг сегодня имеет место. Думаю, можно рассмотреть инициативу.

Цель данного законопроекта, по словам автора документа, заключается в сохранении целостности и сплоченности кыргызского народа, а также предупреждении разделения страны на регионы.





Источник: https://vesti.kg

