Глава Нацкомиссии по госязыку не смог перевести на кыргызский слово «тапочки»

Во время обсуждения Закона о рекламе депутат поставил чиновника в неловкое положение

Человек мог плохо учиться в школе, поэтому допускает ошибки - нельзя за это сразу штрафовать. Об этом заявил депутат Дастан Бекешев сегодня на пленарном заседании ЖК.

- Цель нового закона о рекламе - писать без ошибок, - отметил нардеп. - Но некоторые граждане плохо учились в школе. Что теперь штрафовать их, если они допускают ошибки в объявлениях? Я бы сначала выносил предупреждения. К тому же в России есть институт русского языка, который поясняет людям, как писать, например, слово «парашют» . А кто у нас будет контролировать правильное написание на русском?

Кроме того, Бекешев обратился к председателю Национальной комиссии по государственному языку Назаркулу Ишекееву с вопросом, как перевести на кыргызский язык слово тапочки. Обращение парламентария привело Ишекеева в замешательство.

- Надо посмотреть в словаре. Но можно назвать обувь или чокои, - предположил чиновник.

В свою очередь депутат Мирлан Жээнчороев заметил, что скоро кыргызстанцы изучат по объявлениям анатомию человека, причем не в медицинском смысле.

- В бегущей строке часто бывают матерные слова. А вечером показывают неприличную рекламу, которую видят наши дети. Может пока с этим разобраться? - отметил он.

Поясним, депутаты предлагают привлекать к ответственности юридических и физических лиц за размещение рекламы, которая не соответствует нормам литературного языка. Кроме того, объявления в обязательном порядке должны быть написаны сначала на государственном, а только потом на официальном языке.



Источник: https://vesti.kg

