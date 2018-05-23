Глава Нацкомиссии по госязыку не смог перевести на кыргызский слово «тапочки»

Во время обсуждения Закона о рекламе депутат поставил чиновника в неловкое положение
Человек мог плохо учиться в школе, поэтому допускает ошибки - нельзя за это сразу штрафовать. Об этом заявил депутат Дастан Бекешев сегодня на пленарном заседании ЖК.
- Цель нового закона о рекламе - писать без ошибок, - отметил нардеп. - Но некоторые граждане плохо учились в школе. Что теперь штрафовать их, если они допускают ошибки в объявлениях? Я бы сначала выносил предупреждения. К тому же в России есть институт русского языка, который поясняет людям, как писать, например, слово «парашют» . А кто у нас будет контролировать правильное написание на русском?
Кроме того, Бекешев обратился к председателю Национальной комиссии по государственному языку Назаркулу Ишекееву с вопросом, как перевести на кыргызский язык слово тапочки. Обращение парламентария привело Ишекеева в замешательство.
- Надо посмотреть в словаре. Но можно назвать обувь или чокои, - предположил чиновник.
В свою очередь депутат Мирлан Жээнчороев заметил, что скоро кыргызстанцы изучат по объявлениям анатомию человека, причем не в медицинском смысле.
- В бегущей строке часто бывают матерные слова. А вечером показывают неприличную рекламу, которую видят наши дети. Может пока с этим разобраться? - отметил он.
Поясним, депутаты предлагают привлекать к ответственности юридических и физических лиц за размещение рекламы, которая не соответствует нормам литературного языка. Кроме того, объявления в обязательном порядке должны быть написаны сначала на государственном, а только потом на официальном языке.
Источник: https://vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!