Депутаты рассмотрят вопрос демаркации границы с Казахстаном в закрытом режиме

Депутаты рассмотрят в закрытом режиме вопрос демаркации границы с Казахстаном. Решение приняли сегодня на заседании Жогорку Кенеша.
Депутаты рассмотрят в закрытом режиме вопрос демаркации границы с Казахстаном. Решение приняли сегодня на заседании Жогорку Кенеша.
На рассмотрение вынесли два законопроекта — «О ратификации договора между Кыргызстаном и Казахстаном о демаркации кыргызско-казахстанской государственной границы» и «О ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Кыргызстана о режиме кыргызско-казахстанской государственной границы».
С докладом выступит спецпредставитель правительства по вопросам границ Курбанбай Искандаров. Однако кабмин попросил депутатов рассмотреть вопрос в закрытом режиме. Парламентарии согласились.
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