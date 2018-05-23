Депутаты рассмотрят вопрос демаркации границы с Казахстаном в закрытом режиме

Депутаты рассмотрят в закрытом режиме вопрос демаркации границы с Казахстаном. Решение приняли сегодня на заседании Жогорку Кенеша.



Депутаты рассмотрят в закрытом режиме вопрос демаркации границы с Казахстаном. Решение приняли сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

На рассмотрение вынесли два законопроекта — «О ратификации договора между Кыргызстаном и Казахстаном о демаркации кыргызско-казахстанской государственной границы» и «О ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Кыргызстана о режиме кыргызско-казахстанской государственной границы».

С докладом выступит спецпредставитель правительства по вопросам границ Курбанбай Искандаров. Однако кабмин попросил депутатов рассмотреть вопрос в закрытом режиме. Парламентарии согласились.



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