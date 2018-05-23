Борьба с коррупцией возможна только при поддержке журналистов

Борьба с коррупцией возможна только при поддержке журналистов. Об этом сегодня на экспертном обсуждении «Свобода СМИ под надзором Закона» в ИА «24.kg» заявила глава Правовой клиники «Адилет», экс-депутат парламента Чолпон Джакупова.



Борьба с коррупцией возможна только при поддержке журналистов. Об этом сегодня на экспертном обсуждении «Свобода СМИ под надзором Закона» в ИА «24.kg» заявила глава Правовой клиники «Адилет», экс-депутат парламента Чолпон Джакупова.

По ее словам, в любом обществе регулятором является закон. «В каждой профессии своя специфика. Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ работает, она ограничена порицанием. Это не всегда действенный инструмент. Мы видим, что основным инструментом является страх. Нужно различать грань между цензурой и этическими нормами. На протяжении 2017 года мы выступали в защиту журналистов. Президент намерен бороться с коррупцией, но без журналистов эта борьба невозможна», — отметила Чолпон Джакупова.

Юристы Правовой клиники «Адилет» предлагают ввести в правовые нормы обязательное досудебное рассмотрение информационных споров.

«Сейчас досудебное рассмотрение возможно только при защите чести и достоинства президента. У журналистов отсутствует цеховая солидарность. Среда, которая разобщена, солидарной быть не может», — пояснила Чолпон Джакупова.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/85350/

