В Оше избиты жители, выступившие против ограждения берега реки Ак-Буура

В Оше между недовольными ограждением реки Ак-Буура и возводившими забор людьми возник конфликт. В результате драки пострадали два человека.
В Оше между недовольными ограждением реки Ак-Буура и возводившими забор людьми возник конфликт. В результате драки пострадали два человека.
Как сообщил «Азаттыку» гражданский активист Бахтияр Мамаджанов, конфликт произошел 22 мая вечером в микрорайоне «Курманжан датка» («Юго-Восток») на берегу реки. По его словам, местные жители выступили против ограждения зоны отдыха неизвестными людьми, и были избиты:
- Когда мы пришли, они уже дрались. Мужчины хотели пройти в зону отдыха, но их избили, сказав, что это частная территория. Мы еле разняли их. Много людей отдыхали в зеленой зоне на берегу реки. Но пришли неизвестные люди, отгородили берег и, говоря, что это частная территория, не пускают туда людей. Мы возразили, сказав, что берег реки защищен государствам, и как эта территория может быть частной. Но они ответили, что получили разрешение у мэрии и у них есть красная книга. Скоро весь берег Ак-Бууры отгородят. Там уже не осталось свободной земли.
Пресс-секретарь УВД Оша Замир Сыдыков прокомментировал инцидент и отметил, что милиция ведет расследование. По его словам, обе стороны конфликта обратились с заявлением в милицию. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Получить комментарий у мэрии по поводу ограждения реки Ак-Буура пока не удалось.
В начале мая прокуратурой Оша было возбуждено уголовное дело по факту незаконного предоставления в собственность и в аренду земельных участков в водоохранной зоне реки Ак-Буура. Отмечалось, что постановлением мэрии города Оша в декабре 2017 года частному лицу был предоставлен в собственность земельный участок площадью 1300 квадратных метров и сдан в аренду земельный участок площадью 1900 квадратных метров в водоохранной зоне реки «Ак-Буура». Но законодательство разрешает выдавать такие участки в срочное пользование только для нужд сельского, лесного, рыбного, охотничьего хозяйств, размещения объектов по использованию возобновляемых источников энергии и других целей, не противоречащих целевому назначению земельного участка.
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