Шамиль Бердалиев назначен первым заместителем председателя ГТС

Шамиль Бердалиев назначен первым заместителем председателя Государственной таможенной службы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Шамиль Бердалиев назначен первым заместителем председателя Государственной таможенной службы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Бердалиев сменил на этой должности Женишбека Исакова, работавшего с декабря 2017 года. Известно, что до июня 2017 года он работал зампредом ГТС.

Ранее, 14 мая, с поста председателя ГТС ушел Кубанычбек Кулматов. Вместо него был назначен Алмаз Онолбеков.



Азаттык