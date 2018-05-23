Шамиль Бердалиев назначен первым заместителем председателя ГТС

Шамиль Бердалиев назначен первым заместителем председателя Государственной таможенной службы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Шамиль Бердалиев назначен первым заместителем председателя Государственной таможенной службы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Бердалиев сменил на этой должности Женишбека Исакова, работавшего с декабря 2017 года. Известно, что до июня 2017 года он работал зампредом ГТС.
Ранее, 14 мая, с поста председателя ГТС ушел Кубанычбек Кулматов. Вместо него был назначен Алмаз Онолбеков.
Азаттык
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