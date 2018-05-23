Верховный суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении Саляновой

Верховный суд оставил без удовлетворения надзорную жалобу защиты Аиды Саляновой на приговор районного суда. Такое решение принято на судебном заседании 22 мая.

Верховный суд оставил без удовлетворения надзорную жалобу защиты Аиды Саляновой на приговор районного суда. Такое решение принято на судебном заседании 22 мая.

Решение зачитал председательствующий Каныбек Бокоев. Кроме него, в составе коллегии были Арзыбек Акыев и Болотбек Акматов.



В декабре 2016 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Саляновой по статье 304 («Злоупотребление должностным положением») Уголовного кодекса КР. Ее обвинили в том, что в бытность министром юстиции в 2010 году она незаконно продлила адвокатскую лицензию партнеру Максима Бакиева Алексею Елисееву.

Ленинский районный суд Бишкека признал депутата Жогорку Кенеша Аиду Салянову виновной и приговорил ее к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбытие наказания было отсрочено - до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста. Защита депутата обратилась с апелляцией в вышестоящую инстанцию. 7 февраля городской суд вынес приговор, оставив в силе решение предыдущей инстанции.

В феврале Центризбирком лишил Салянову мандата депутата Жогорку Кенеша.

Аида Салянова и ее сторонники называют дело политическим преследованием.

Азаттык