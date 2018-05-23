Ущерб от беспорядков на Макмале предварительно составил 2,3 млн долларов

Ущерб от беспорядков на Макмале предварительно составил 2,3 млн долларов. Такую цифры приводит ОсОО «Джи Эл Макмал Девелопинг».

Ущерб от беспорядков на Макмале предварительно составил 2,3 млн долларов. Такую цифры приводит ОсОО «Джи Эл Макмал Девелопинг».

Как передает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов 22 мая провел встречу с руководством ОсОО «Джи Эл Макмал Девелопинг».

Во время встречи стороны обсудили события, произошедшие 11 апреля 2018 года в селе Казарман Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области, где был совершен поджег на территории золотоизвлекательной фабрики ОсОО «Джи Эл Макмал Девелопинг». По данным руководства этой компании, предварительно сумма ущерба составила 2,3 млн долларов.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов отметил, что необходимо дождаться результатов расследования инцидента и выявить организаторов беспорядков. «Важно, чтобы местные органы власти и правоохранительные органы работали превентивно, предпринимая меры для предотвращения конфликтов между горнодобывающими компаниями и местными жителями», - сказал он.

Кубатбек Боронов отметил, что правительство Кыргызской Республики заинтересовано в иностранных инвесторах и развитии золотодобывающей отрасли:

- Эффективное сотрудничество с иностранными инвесторами имеет для нас принципиальное значение. Вопрос по расследованию ситуации, случившейся 11 апреля, находится под моим личным контролем. Подчеркну, что все действия по данному вопросу должны проходить исключительно в правовых рамках.

В завершении встречи руководство ОсОО «Джи Эл Макмал Девелопинг» заявила о том, что и впредь намерено привлекать инвестиции в Кыргызстан.

Напомним, 11 апреля жители Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области подожгли несколько зданий и спецтехнику компании «Джи Эл Макмал Девелопинг» на месторождении Макмал, выступая против строительства новой золотоизвлекательной фабрики. Они также закидали камнями сотрудников милиции и членов комиссии, которая проводила разъяснительные работы с населением.

По факту беспорядков МВД возбудило уголовное дело по статьям 234 («Хулиганство») и 174 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК КР. Было задержано 15 человек, позже три женщины были отпущены.

20 апреля ГКНБ возбудил уголовное дело по факту незаконной выдачи разрешения на строительство золотоизвлекательной фабрики на Макмале. «Джи Эл Макмал девелопинг» начала строить золотоизвлекательную фабрику в 2017 году. Эту компанию основали компания «Куранды девелопинг» и китайский предприниматель Ян Вэйхун.

Азаттык