Правительство будет выделять по 50 тыс. сомов на доставку груза 200

Правительство будет выделять по 50 тыс. сомов на доставку на родину тел скончавшихся за границей граждан Кыргызстана. Такую информацию распространила пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.
Правительство будет выделять по 50 тыс. сомов на доставку на родину тел скончавшихся за границей граждан Кыргызстана. Такую информацию распространила пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.
Как говорится в информации, правительство Кыргызстана приняло постановление "О мерах по компенсации расходов, связанных с доставкой в Кыргызскую Республику тел граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом". Также сокращен перечень документов, необходимых для получения выплаты.
Денежные средства будут выплачиваться родным погибшего или оплатившему расходы лицу в течение 3-х рабочих дней, вне зависимости от цели нахождения гражданина Кыргызской Республики за рубежом. Заявление на получение единовременной выплаты должно быть подано в информационно-консультационный центр Государственной службы миграции не позднее трех месяцев со дня смерти гражданина Кыргызской Республики.
Источник: super.kg, gezitter.org
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