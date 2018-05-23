Комитет защиты свободы слова направил обращение Сооронбаю Жээнбекову по поводу заключенных политиков

Комитет защиты свободы слова направил президенту Сооронбаю Жээнбекову обращение относительно освобождения заключенных по политическим мотивам политиков. Об этом сегодня, 22 мая, порталу SUPER.KG сообщил председатель указанного комитета Адиль Турдукулов.





Комитет защиты свободы слова направил президенту Сооронбаю Жээнбекову обращение относительно освобождения заключенных по политическим мотивам политиков. Об этом сегодня, 22 мая, порталу SUPER.KG сообщил председатель указанного комитета Адиль Турдукулов.

По его словам, комитет составил список из 13 политзаключенных. Сооронбай Жээнбеков должен обратить внимание на каждого из них.

"Они стали политическими узниками, среди них есть обладающие политическим весом. Мы хотим, чтобы президент обратил внимание на каждого из них вне зависимости от их политического веса или оказываемого на отдельных из них давления народа. Отдельные сидят по особо тяжким статьям, но они главным образом посажены за жесткую критику в адрес предыдущей власти. И будет неправильно, если президент Жээнбеков будет придерживаться позиции, что не он их посадил и его вины нет, потому что они являются заключенными президентского срока Жээнбекова.

До этого выходили на свободу считавшиеся политическими узниками Феликс Кулов, Топчубай Тургуналиев. После своего выхода из тюрьмы они доказали свою невиновность", - сказал Турдукулов.

Как добавил председатель комитета, он продолжает придерживаться прежней позиции о необходимости привлечения к ответственности тех, кто предъявил обвинение и посадил политзаключённых. Кроме того Турдукулов отметил, что свободу слова надо предоставлять не только журналистам, но и политикам. Обращение президенту комитет направил вчера, 21 мая.

Источник: super.kg, gezitter.org