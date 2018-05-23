Д. Кендирбаева: "Студентам надо не кредиты выдавать, а условия создавать"

Звучит предложение выдавать льготные кредиты для получения студентами образования. Согласно предложению, студент получает льготный кредит на оплату обучения, а погашать кредит будет после трудоустройства после завершения обучения.



Звучит предложение выдавать льготные кредиты для получения студентами образования. Согласно предложению, студент получает льготный кредит на оплату обучения, а погашать кредит будет после трудоустройства после завершения обучения. Депутаты-инициаторы считают, что это будет стимулировать получение желаемого образования студентами. На эту тему мы взяли интервью у бывшего заместителя министра образования и науки, исполнительного директора международного общественного фонда "Инициативы Розы Отунбаевой" Догдуркуль Кендирбаевой.

- Насколько эффективной будет данная инициатива? Существуют ли, наряду с положительными, и отрицательные моменты?

- Есть такая хорошая пословица "Боящийся саранчи не сеет пшеницу". Хотим мы или нет, но раз готовим специалистов на мировой рынок труда, необходимо соответствовать условиям. Сейчас другое время. В целом инициатива очень хорошая. Но в каждом учебном заведении на самом деле есть многие льготы, которые предоставляются хорошо обучающимся ребятам, сумевшим себя показать детям простых граждан. Например, я вижу практики Кыргызско-турецкого университета "Манас", Американского университета в Центральной Азии и других передовых вузов, когда достаточно много студентов обучаются со скидкой в 50% или 100%. Несмотря на это, сколькие показавшие хорошие результаты в учебе продвинулись в своей специальности, вышли на мировой уровень? Поэтому надо работать не по выдаче льгот и бесплатному обучению, а на результат. Надо рассматривать интересы, ответственность студентов, их превращение в лучших специалистов в выбранной отрасли.

- Какое вы дадите предложение? Какие есть альтернативные пути или правильные направления?

- Высшие учебные заведения должны учитывать облегченные компоненты лучшим студентам. Также скажу в качестве учителя, что на госслужбу должны отбирать по высоким критериям. На сегодняшний день большинство молодёжи живет с мыслью, что надо как-нибудь завершить обучение, получить образование в вузе, чтобы затем устроиться на должность. Особенно это касается выбравших учительскую профессию. Я скажу, что на должности надо брать не тех, кто обучился кое-как, а лучших. Та же учительская профессия должна быть для них в приоритетах. Конечно, для этого надо создавать условия.

- Чего не хватает для решения обозначенных вами проблем, наладить хорошую систему?

- Необходимо разработать нормативно-правовые акты, либерализировать закон об образовании. Ведь мы сами перешли на рыночную экономику, а сферу образования к ней не гармонизировали, сохранилась система обслуживания консервативной плановой экономики. Это означает, что наши сегодняшние молодые специалисты не могут найти на рынке свое место. Ситуация будет оставаться без изменений в условиях отсутствия материально-технической базы, стимулирования научных исследований, когда государство отбирает специалистов не на конкурентной основе. Я как педагог хочу обратить внимание на то, что более сильными бывают мотивация и стремление к достижению успеха у детей, которые бегали босыми на улице и выросли в простых условиях. Это надо учитывать.

- Спасибо за интервью.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org