Звучит предложение выдавать льготные кредиты для получения студентами образования. Согласно предложению, студент получает льготный кредит на оплату обучения, а погашать кредит будет после трудоустройства после завершения обучения.
Звучит предложение выдавать льготные кредиты для получения студентами образования. Согласно предложению, студент получает льготный кредит на оплату обучения, а погашать кредит будет после трудоустройства после завершения обучения. Депутаты-инициаторы считают, что это будет стимулировать получение желаемого образования студентами. На эту тему мы взяли интервью у бывшего заместителя министра образования и науки, исполнительного директора международного общественного фонда "Инициативы Розы Отунбаевой" Догдуркуль Кендирбаевой.
- Насколько эффективной будет данная инициатива? Существуют ли, наряду с положительными, и отрицательные моменты?
- Есть такая хорошая пословица "Боящийся саранчи не сеет пшеницу". Хотим мы или нет, но раз готовим специалистов на мировой рынок труда, необходимо соответствовать условиям. Сейчас другое время. В целом инициатива очень хорошая. Но в каждом учебном заведении на самом деле есть многие льготы, которые предоставляются хорошо обучающимся ребятам, сумевшим себя показать детям простых граждан. Например, я вижу практики Кыргызско-турецкого университета "Манас", Американского университета в Центральной Азии и других передовых вузов, когда достаточно много студентов обучаются со скидкой в 50% или 100%. Несмотря на это, сколькие показавшие хорошие результаты в учебе продвинулись в своей специальности, вышли на мировой уровень? Поэтому надо работать не по выдаче льгот и бесплатному обучению, а на результат. Надо рассматривать интересы, ответственность студентов, их превращение в лучших специалистов в выбранной отрасли.
- Какое вы дадите предложение? Какие есть альтернативные пути или правильные направления?
- Высшие учебные заведения должны учитывать облегченные компоненты лучшим студентам. Также скажу в качестве учителя, что на госслужбу должны отбирать по высоким критериям. На сегодняшний день большинство молодёжи живет с мыслью, что надо как-нибудь завершить обучение, получить образование в вузе, чтобы затем устроиться на должность. Особенно это касается выбравших учительскую профессию. Я скажу, что на должности надо брать не тех, кто обучился кое-как, а лучших. Та же учительская профессия должна быть для них в приоритетах. Конечно, для этого надо создавать условия.
- Чего не хватает для решения обозначенных вами проблем, наладить хорошую систему?
- Необходимо разработать нормативно-правовые акты, либерализировать закон об образовании. Ведь мы сами перешли на рыночную экономику, а сферу образования к ней не гармонизировали, сохранилась система обслуживания консервативной плановой экономики. Это означает, что наши сегодняшние молодые специалисты не могут найти на рынке свое место. Ситуация будет оставаться без изменений в условиях отсутствия материально-технической базы, стимулирования научных исследований, когда государство отбирает специалистов не на конкурентной основе. Я как педагог хочу обратить внимание на то, что более сильными бывают мотивация и стремление к достижению успеха у детей, которые бегали босыми на улице и выросли в простых условиях. Это надо учитывать.
- Спасибо за интервью.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!