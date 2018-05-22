Алина Кабаева с блеском провела в Москве 10-й фестиваль гимнастики имени Алины Кабаевой

"Зажигать так, что взлетает в небо флаг"

Не имеющий аналогов в мире Х фестиваль имени Алины Кабаевой прошел в Москве

21 мая в Москве в Ледовом дворце ВТБ состоялся Х Благотворительный международный детский фестиваль художественной гимнастики "Алина", организованный благотворительным фондом олимпийской чемпионки, двукратной абсолютной чемпионки мира, пятикратной абсолютной чемпионки Европы, заслуженного мастера спорта Алины Кабаевой. Мероприятие, по праву ставшее одним из самых масштабных событий в мире художественной гимнастики, традиционно приурочено ко Дню защиты детей, а идея проведения праздника, на котором могли бы выступить не только известные и заслуженные гимнастки, но и талантливые дети, принадлежит самой Алине Кабаевой.

В 2018 году фестиваль собрал более 600 участников, в том числе самых титулованных гимнасток сборных России, Италии, Болгарии, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана, Израиля, Казахстана и Японии. Участники впервые встретились друг с другом только в Москве - до этого каждый отрабатывал свои партии дома, присылая организаторам видеозаписи. Все три дня подготовки к мероприятию артисты разного возраста и профессионального уровня репетировали с утра и до ночи. В итоге получилось красочное шоу, в котором разные номера сложились в единый сюжет.

- Очень облегчают работу современные технологии: теперь команды из регионов присылают нам видео своих выступлений, и мы можем практически онлайн следить за их подготовкой, - рассказала Алина Кабаева. - Хотя поставить программу по интернету, конечно, невозможно. Для этого наши хореографы летают по всей стране - от Санкт-Петербурга до Якутии. Сложность ведь состоит еще и в том, что все наши участники, даже самые маленькие, - это профессиональные спортсмены. Они не артисты театра, у них есть свой график соревнований и тренировок. И мы обязаны этот график учитывать.

Расходы по проживанию, проезду и питанию в столице для всех участников фестиваля взял на себя Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Интересно, что костюмы для каждого участника шились на заказ, индивидуально - это также легло на плечи организаторов.

- Мы со временем поняли, что можем не просто устраивать на сцене красивое представление, но еще и придавать ему довольно серьезный смысл, - подчеркнула Алина Кабаева. - Фестиваль традиционно приурочен ко Дню защиты детей 1 июня, поэтому наша история была о том, что все мы родом из детства. Мы показали, как важно встретить правильного наставника, который поможет тебе найти свой уникальный путь в жизни.

В фестивале приняли участие детские спортивные команды из Барнаула, Горно-Алтайска, Екатеринбурга, Евпатории (Крым), Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Пензы, Тольятти, Ульяновска, Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга, а также коллективы из городов Цхинвал (Южная Осетия) и Шымкент (Казахстан). Гостями праздника стали известные политики, деятели культуры и спорта. Среди них - спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы Валентина Терешкова, кинорежиссер Никита Михалков, олимпийские чемпионы Антон Сихарулидзе, Алексей Немов и другие.

- Считаю, что это одно из самых выдающихся событий спортивной, культурной, музыкальной жизни России, - заявил "Известиям" присутствовавший на фестивале лидер КПРФ Геннадий Зюганов. - Тот редкий жанр, который позволяет объединить великолепную художественную гимнастику, классную музыку, хорошее оформление и одновременно объединить всю страну и весь мир. Блестящее мероприятие, феерическое выступление, я получил огромное наслаждение.

Сюжет фестиваля был представлен в виде ретроспективы различных эпох жизни человечества, в каждой из которых главные герои - потерявшаяся девочка и маленький мальчик, ставший для нее своего рода путеводной звездой, - сталкиваются с самыми разными трудностями. Например, в эпоху Древней Греции герои, словно Прометей, искали источник огня. Следующий образ - Учителя лицея - был наполнен данью уважения своему тренеру, с которым автор и вдохновитель фестиваля достигла своих самых больших вершин.

- Это не очередное соревнование, где тренеры или судьи отбирают лучших. Это еще одна площадка, где можно показать себя главному тренеру сборной России по художественной гимнастике Ирине Александровне Винер, - отметила Алина Кабаева. - В сборной такая система, что на просмотр приезжают по две-три гимнастки от региона, а у нас в одном номере задействовано по 20–30 человек из разных городов России. Это удивительный шанс для юных спортсменов, ведь не у всех есть возможность добраться до Москвы. Наш фонд оплачивает все расходы, родители ни за что не платят. Себя хвалить не очень хорошо, но у такого шоу, особенно в детско-юношеском спорте, нет аналогов вообще нигде в мире.

Отдельно стоит отметить звуковое сопровождение праздника. Вполне привычные для художественной гимнастики партии из опер Чайковского и Глинки сочетались с непревзойденной виолончелью Сергея Ролдугина и обворожительным саксофоном Игоря Бутмана, а мотивы песен кубанских казаков перебивались бойкими скретчами диджея-дирижера.

- Уникальный перфоманс мирового уровня, где совмещаются и политика, и спорт, и искусство, и бизнес, и колоссальное мастерство, - оценил спектакль в беседе с "Известиями" знаменитый режиссер, обладатель премии "Оскар" Никита Михалков. - Уникальное соединение, казалось бы, несоединимого. Этот фестиваль и все мероприятие - отличная возможность объяснить миру, кто мы такие и что мы умеем.

С трибун за мероприятием наблюдали более 6 тыс. человек. Причем основную часть зрителей детского праздника традиционно составляли ребята из детских домов и неблагополучных семей, онкоцентров, а также дети с ограниченными возможностями. Все пригласительные билеты на фестиваль "Алина" распространялись на безвозмездной основе.

- Дело даже не в том, как здесь совмещаются гимнастические и акробатические элементы с художественными, а то, как гармонично они сочетаются, создавая тем самым определенный резонанс, - сказал "Известиям" четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов. - Тот факт, что на трибунах собрались лучшие спортсмены и руководители самого высокого уровня из мира художественной гимнастики, показывает - этот вид спорта в России, безусловно, мирового уровня, если не сказать, что лучший в мире. Надеюсь, когда-нибудь и я приму участие в эпизодической роли этого невероятного шоу.

В подготовке программы фестиваля были задействованы лучшие музыкальные и танцевальные коллективы России (шоу-балет "Тодес", Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Ансамбль песни и танца им. В.С. Локтева), а также юные звезды эстрады, победители и лауреаты музыкальных конкурсов и телепроектов.



Источник - iz.ru

