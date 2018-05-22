Жители Йокогамы заинтересовались кыргызскими национальными блюдами. Об этом сообщает МИД КР.
Жители Йокогамы заинтересовались кыргызскими национальными блюдами. Об этом сообщает МИД КР.
По данным внешнеполитического ведомства, 19-20 мая Посольство Кыргызстана в Японии приняло участие в международном фестивале префектуры Канагава, прошедшем в городе Йокогама.
«Диппредставители провели обширную презентацию о туристическом потенциале Кыргызстана и предстоящих Третьих Всемирных играх кочевников. Участники и гости фестиваля посетили урок кыргызского языка и ознакомились с народными изделиями. Большой интерес гостей фестиваля, а их число в этом году приблизилось к 20 тыс., вызвали кыргызские национальные блюда и фотографии о Кыргызстане», – говорится в сообщении.
K-News
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