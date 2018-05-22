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Жители Йокогамы заинтересовались кыргызскими национальными блюдами

Жители Йокогамы заинтересовались кыргызскими национальными блюдами. Об этом сообщает МИД КР.

 

Жители Йокогамы заинтересовались кыргызскими национальными блюдами. Об этом сообщает МИД КР.


По данным внешнеполитического ведомства, 19-20 мая Посольство Кыргызстана в Японии приняло участие в международном фестивале префектуры Канагава, прошедшем в городе Йокогама.


«Диппредставители провели обширную презентацию о туристическом потенциале Кыргызстана и предстоящих Третьих Всемирных играх кочевников. Участники и гости фестиваля посетили урок кыргызского языка и ознакомились с народными изделиями. Большой интерес гостей фестиваля, а их число в этом году приблизилось к 20 тыс., вызвали кыргызские национальные блюда и фотографии о Кыргызстане», – говорится в сообщении.
 
 
 

K-News

           

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