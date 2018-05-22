Внимание, розыск! 40-летний мужчина приехал из Джалал-Абада в Бишкек и пропал

В УВД Первомайского района разыскивается без вести пропавший Сайпидин Исламов, 1978 года рождения, который 16 апреля выехал из Ноокатского района Джалал-Абадской области в Бишкек.
В УВД Первомайского района разыскивается без вести пропавший Сайпидин Исламов, 1978 года рождения, который 16 апреля выехал из Ноокатского района Джалал-Абадской области в Бишкек.
В ночь с 18 на 19 апреля он находился в одном из швейных цехов на улице Коммунаров Бишкека, вышел оттуда и не вернулся по сей день.
Приметы: Рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, средней длины.
«Уважаемые граждане, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Исламова Сайпидина Галбаевича, просим сообщить в УВД Первомайского района или по телефонам: 0(312) 56-82-60, 0(550) 102-170, (0701) 41-19-79, (0555) 66-56-53, (0550) 102-486», – говорится в сообщении.
K-News
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!