Внимание, розыск! 40-летний мужчина приехал из Джалал-Абада в Бишкек и пропал

В УВД Первомайского района разыскивается без вести пропавший Сайпидин Исламов, 1978 года рождения, который 16 апреля выехал из Ноокатского района Джалал-Абадской области в Бишкек.





В УВД Первомайского района разыскивается без вести пропавший Сайпидин Исламов, 1978 года рождения, который 16 апреля выехал из Ноокатского района Джалал-Абадской области в Бишкек.



В ночь с 18 на 19 апреля он находился в одном из швейных цехов на улице Коммунаров Бишкека, вышел оттуда и не вернулся по сей день.



Приметы: Рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, средней длины.



«Уважаемые граждане, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Исламова Сайпидина Галбаевича, просим сообщить в УВД Первомайского района или по телефонам: 0(312) 56-82-60, 0(550) 102-170, (0701) 41-19-79, (0555) 66-56-53, (0550) 102-486», – говорится в сообщении.

K-News