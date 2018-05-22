Комитет парламента КР одобрил увеличение штрафов в отношении иностранных автоперевозчиков

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сегодня, 22 мая, рассмотрел проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности» во втором чтении.

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сегодня, 22 мая, рассмотрел проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности» во втором чтении.



Было отмечено, что проект закона разработан в целях обеспечения выполнения отдельных норм и требований законодательства в сфере автомобильного транспорта, повышения ответственности нарушителей транспортного и лицензионного законодательства Кыргызской Республики, а также в целях гармонизации размеров административных штрафов с размерами, установленными в государствах-членах Евразийского экономического союза.



В этой связи, предлагается повысить ответственность и увеличить действующие размеры административных штрафов, налагаемых по нижеуказанным статьям Кодекса:

-статья 2131 (осуществление иностранным перевозчиком международных автомобильных перевозок без разрешения или без специального разрешения);



-статья 2132 (отклонение от установленного маршрута движения при перевозке грузов и пассажиров в международном сообщении);



-статья 2135 (несоблюдение установленных весогабаритных параметров транспортных средств на территории Кыргызской Республики).



Предложение по введению данной нормы связано с тем, что все страны ближнего и дальнего зарубежья в защиту интересов национальных перевозчиков устанавливают высокие размеры штрафных санкций по отношению к иностранным перевозчикам нарушающих нормы национального законодательства. Законопроект одобрен во втором чтении, сообщает пресс -служба парламента КР.

K-News