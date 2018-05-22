Аида Салянова может вернуть себе кресло в Жогорку Кенеше

В ЦИК объяснили, что для начала Верховный суд должен отменить приговор нижестоящей инстанции. Процесс в ВС КР состоится сегодня

Сегодня в 14.00 часов Верховный суд продолжит рассматривать дело экс-депутата Аиды Саляновой. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе ВС КР.

Вместе с тем, по данным отечественных СМИ, сегодня судебная коллегия уже должна вынести решение, поскольку адвокат подсудимой выступит со своим последним словом.

Возможно ли чисто гипотетически такое, что Саляновой вернут мандат, если Верховный суд отменит вердикт нижестоящей инстанции? Такой вопрос Vesti.kg адресовали члену Центризбиркома и юристу Кайрату Осмоналиеву.

По его словам, в случае отмены Верховным судом первоначального приговора отменяется решение второй инстанции.

- В этом случае решение Верховного суда вступает в силу немедленно после оглашения, - уточнил Кайрат Медербекович. - В соответствии с новыми обстоятельствами мандат мы должны будем вернуть. С другой стороны, места в парламенте уже заняты. В этом случае нам необходимо будет запустить процедуру отмены решения по предоставлению им депутатских мандатов. Все по закону. Изначально мы принимали решение на основании того, что приговор вступил в законную силу.

В то же время эксперт убежден, что в случае отмены приговора и судьи должны будут понести ответственность.

- Если Салянову оправдают, то необходимо привлечь тех судей, которые вынесли обвинительный приговор в ее отношении, - продолжил юрист. - Они должны понести если не уголовную ответственность, то хотя бы быть сняты со своих должностей. Это неправильно, когда одни судьи выносят обвинительный приговор, а другие оправдывают. Значит кто-то из них неправ.

В заключение Осмоналиев прокомментировал само уголовное дело в отношении экс-депутата.

- Вообще, по делу Саляновой я еще изначально говорил, что к ответственности нужно привлечь именно ее бывшего заместителя Жылдыз Мамбеталиеву, - добавил Кайрат Медербекович. - Удивительным образом она просто прошлась свидетелем по этому делу. Вот как раз ей нужно было вменить «злоупотребление». А Салянову достаточно было привлечь к ответственности за «халатность» и невнимательность. Дело в том, что именно Мамбеталиева готовила тот документ, за который привлекли Салянову.



Источник: vesti.kg

