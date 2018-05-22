Кыргызстанцы обустроили чужую квартиру в Москве и поселились в ней

«В квартире чувствовался запах плова»
Кыргызы – народ хозяйственный. В этом убедился москвич, оставив свою квартиру без присмотра на длительное время, пишет Lenta.ru со ссылкой на «Инфопортал Зеленограда».
Инцидент произошел в мае 2018 года.
Житель Москвы приобрел квартиру в одной из новостроек Зеленограда и не появлялся там некоторое время. Когда же он наконец собрался сделать ремонт и пришел, чтобы решить связанные с этим вопросы, обнаружил, что кто-то сменил дверной замок.
Приготовившись к разбирательству, мужчина постучал в дверь. Ему открыла незнакомая женщина. Говоря по-русски не очень хорошо, она позвала для объяснений мужчину кыргызской национальности из соседней комнаты.
Владелец жилья выяснил, что в его квартире проживают трудовые мигранты из Кыргызстана, работающие тут же, на стройке. И даже успели создать в ней своеобразный уют:
«Зайдя в квартиру, хозяин увидел, что пол на кухне выложен звукоизоляционной плиткой, на которую положен ковер и обустроено спальное место. В одной из комнат было положено несколько матрасов, в другой — сушились постиранные вещи. В квартире чувствовался запах плова», - пишет издание.
Самовольно заселившиеся рабочие заявили, что не знали о том, что квартира уже продана. Они пообещали покинуть жилплощадь в отведенный хозяином квартиры срок. После вмешательства представителя компании-застройщика они выполнили обещание.
Источник: vesti.kg
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