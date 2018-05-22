В День защиты детей мэрия Бишкека потратит более 442 тысяч сомов

Управление образования мэрии Бишкека потратит свыше 442 тысяч сомов на проведение городских мероприятий в День защиты детей. Об этом сообщил портал государственных закупок.
Управление образования мэрии Бишкека потратит свыше 442 тысяч сомов на проведение городских мероприятий в День защиты детей. Об этом сообщил портал государственных закупок.
Средства пойдут на оплату видео- и фотосъемки с распечаткой фотографий, разработки дизайна и изготовления двух баннеров, оформление сцены гелиевыми шарами и установку светодиодного LED- экрана и 200 однотонных цветочных зонтов.
Кроме того, выплатят гонорар двум ведущим и участникам концертной программы.
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