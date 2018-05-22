Парламентский комитет одобрил отчет Наблюдательного совета КТРК

Сегодня парламентский комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заслушал и одобрил отчет Наблюдательного совета КТРК. Об этом "Азаттыку" сообщил депутат Жогорку Кенеша, член указанного комитета Жанар Акаев.





Сегодня парламентский комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заслушал и одобрил отчет Наблюдательного совета КТРК. Об этом "Азаттыку" сообщил депутат Жогорку Кенеша, член указанного комитета Жанар Акаев.

По его словам, депутаты высказали ряд критики в адрес наблюдательного совета КТРК. Член наблюдательного совета Азамат Болгонбаев высказал резкую критику в адрес руководства КТРК, призвав депутатов не поддерживать отчёт.

Комитет приняли решение вынести вопрос удовлетворения или неудовлетворения отчёта Наблюдательного совета КТРК на пленарное заседание Жогорку Кенеша, на котором он будет рассмотрен.

Источник: "Азаттык"