Жээнчороев: Модин и Маевский должны быть привлечены к ответственности

Как отметил член фракции "Республика - Ата-Журт" Мирлан Жээнчороев, два иностранных гражданина, Модин и Маевский, должны быть привлечены к ответственности за то, что оклеветали председателя партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, обвинив его в получении взятки в размере 1 млн долларов.

Как отметил член фракции "Республика - Ата-Журт" Мирлан Жээнчороев, два иностранных гражданина, Модин и Маевский, должны быть привлечены к ответственности за то, что оклеветали председателя партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, обвинив его в получении взятки в размере 1 млн долларов.

- Если Модин и Маевский действительно давали Текебаеву взятку в размере 1 млн долларов, тогда почему не привлекаются к ответственности за то, что незаконно ввезли в страну эту сумму двумя траншами? Текебаев обвинен в коррупции и находится в тюрьме, тогда почему Модин и Маевский на свободе? Они тоже должны были быть привлечены к ответственности как соучастники, - сказал депутат.

Мирлан Жээнчороев потребовал у суда рассмотреть вновь открывшиеся обстоятельства по делу Омурбека Текебаева и обратить на них внимание.

Сегодня представители парламентских фракций "Онугуу-Прогресс", "Республика - Ата-Журт" и "Ата Мекен", а также депутат Жанар Акаев потребовали у суда обратить внимание на новые обстоятельства по делу лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева. Они отметили, что суд и прокуратура знали о ложности показаний, данных во время следствия в качестве пострадавших иностранными гражданами Модиным и Маевским, однако закрыли на это глаза и проигнорировали соответствующие доказательства.

Председатель партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев в связи со скандалом "Мегакома" был обвинен по статье "коррупция" и арестован в феврале прошлого года. Вместе с ним был задержан экс-министр Дуйшенкул Чотонов. Им было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1 млн долларов от российского гражданина Леонида Маевского. Суд приговорил каждого из них к 8 годам лишения свободы. Омурбек Текебаев отбывает наказание в колонии №47, Дуйшенкул Чотонов – в колонии №47 в Молдовановке.

Текебаев и Чотонов со своими сторонниками называют дело политическим преследованием.

Пресс-конференция депутатов ЖК по делу Текебаева

Источник: "Азаттык"