Сапар Исаков ради проекта Фонда Сороса выбросил ученых НАН КР на улицу?

Кыргызстан может лишиться суверенитета в области научных исследований.

Об этом заявил экс-директор Института автоматики и информационных исследований НАН КР Жаныбек Шаршеналиев.

Академик Национальной академии наук поделился с VB.KG историей, которая может заинтересовать следственные органы. Речь идет о том, что институт с мировой известностью, который он возглавлял с 1993 года, указом бывшего премьер-министра Сапара Исакова оказывается на улице. Вместе со всей своей технической базой, наработками и прочим. Потому что все три этажа вместе с чердаком и подвалом так называемое правительство "технократов" решило передать (неизвестно, на каких условиях - ред.) в пользование частной компании "Парк высоких технологий". Которая, в свою очередь, финансируется Фондом Сороса.

В настоящее время академики, члены-корреспонденты находятся в подвешенном состоянии. В любой момент, если президент страны Сооронбай Жээнбеков не вмешается в ситуацию, уникальный коллектив лишится возможности продолжать свою научную деятельность.

Институт автоматики и информационных технологий НАН КР недавно отметил свое 60-летие. За эти годы академики получили порядка 400 патентов на собственные, известные всеми миру разработки - начиная с автоматизации до телемеханизации всех объектов Киргизской ССР.

В свое время военно-промышленный комплекс СССР ставил перед институтом ряд глобальных задач. Например, вопросы управления летательными аппаратами, подводными лодками и даже космическими аппаратами.

- Неужели, руководствуясь сиюминутной выгодой отдельных чиновников, всего этого Кыргызстан может лишиться в одночасье? – возмущен Жаныбек Шаршеналиев.

vb.kg