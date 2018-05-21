Сапар Исаков ради проекта Фонда Сороса выбросил ученых НАН КР на улицу?

Кыргызстан может лишиться суверенитета в области научных исследований.
Об этом заявил экс-директор Института автоматики и информационных исследований НАН КР Жаныбек Шаршеналиев.
Академик Национальной академии наук поделился с VB.KG историей, которая может заинтересовать следственные органы. Речь идет о том, что институт с мировой известностью, который он возглавлял с 1993 года, указом бывшего премьер-министра Сапара Исакова оказывается на улице. Вместе со всей своей технической базой, наработками и прочим. Потому что все три этажа вместе с чердаком и подвалом так называемое правительство "технократов" решило передать (неизвестно, на каких условиях - ред.) в пользование частной компании "Парк высоких технологий". Которая, в свою очередь, финансируется Фондом Сороса.
В настоящее время академики, члены-корреспонденты находятся в подвешенном состоянии. В любой момент, если президент страны Сооронбай Жээнбеков не вмешается в ситуацию, уникальный коллектив лишится возможности продолжать свою научную деятельность.
Институт автоматики и информационных технологий НАН КР недавно отметил свое 60-летие. За эти годы академики получили порядка 400 патентов на собственные, известные всеми миру разработки - начиная с автоматизации до телемеханизации всех объектов Киргизской ССР.
В свое время военно-промышленный комплекс СССР ставил перед институтом ряд глобальных задач. Например, вопросы управления летательными аппаратами, подводными лодками и даже космическими аппаратами.
- Неужели, руководствуясь сиюминутной выгодой отдельных чиновников, всего этого Кыргызстан может лишиться в одночасье? – возмущен Жаныбек Шаршеналиев.
vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!