Прогноз: Сколько людей будет в Кыргызстане к 2050 году?

В европейской части СНГ народу уменьшится, а в азиатской увеличится

К 2050 году население России сократится до 133 млн. человек, говорится в докладе экспертной комиссии Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Если верить прогнозу исследователей, то по сравнению с 2015 годом население России сократится почти на 10 млн. человек.

Также, по подсчетам специалистов, около 74% населения будет проживать в городе, остальные – в сельской местности.

По данным Росстата, в прошлом году уровень рождаемости в РФ упал на 10% – это самый высокий показатель за последнее 10-летие. В стране до сих пор сохраняется естественная убыль населения; по прогнозам Росстата она будет нарастать.

Средняя продолжительность жизни сегодня в России составляет 72,5 года. Эксперты ранее называли причинами малой продолжительности жизни высокий объем потребления алкоголя, неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

В начале мая президент РФ Владимир ПУТИН в своем "майском указе" поручил повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году. Президент потребовал от правительства увеличить долю россиян, занимающихся физической культурой и ведущих здоровый образ жизни, до 55 %.

* По расчетам ООН, численность населения также сократится в Беларуси и Молдове примерно на 1 млн. человек.

* В Украине население сократится на 8 млн. человек и упадет до 36,5.

* В Латвии и Литве население уменьшится на 25% – это примерно на полмиллиона человек.

В то же время в странах Центральной Азии ООН предсказывает увеличение населения:

В Казахстане количество жителей возрастет с 17,5 млн. до почти 23 млн. человек.



В Кыргызстане с 5,8 до 8,1 млн. человек.



Количество жителей Таджикистана возрастет с 8,5 до 14,5 млн.



Туркменистана – с 5,5 до 7,8 млн.



Самый большой прирост ожидается в Узбекистане. Там количество жителей увеличится на 10 млн. человек – до 40,9 млн.

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