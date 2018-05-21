Урановое хвостохранилище в Майлуу-Суу может смыть Ферганскую долину, - Евродепутат М.Ривази

Урановое хвостохранилище в Майлуу-Суу может смыть Ферганскую долину. Об этом сообщила депутат Европарламента Мишель Ривази на международной конференции, посвященной урановым хвостохранилищам в Центральной Азии, которая состоялась в Бишкеке в четверг.

Урановое хвостохранилище в Майлуу-Суу может смыть Ферганскую долину. Об этом сообщила депутат Европарламента Мишель Ривази на международной конференции, посвященной урановым хвостохранилищам в Центральной Азии, которая состоялась в Бишкеке в четверг.



"Если в ближайшее время не рекультивировать хвостохранилище в Майлуу-Суу, то оно может полностью смыть Ферганскую долину", - сказала депутат.



Мишел Ривази призвала принять хотя краткосрочные меры, как например , строительство дамб, но их придется каждый год поддерживать, а это дополнительные расходы.



"Поэтому необходимо перенести эти хвостохранилища в более безопасное место, эту мысль я донесу до Европейского парламента, и на предстоящей ассамблее ООН будет поднят этот вопрос, так как это проблема не одной страны, а региона в целом", - отметила М. Ривази.



"Местная власть должна все время информировать население об угрозах здоровью этих отвалов и хвостохранилищ, я видела, что там нет ни одного ограждения, люди и скот свободно пасется на поверхности хвостохранилищ", - добавила депутат Европарламента.

