В Узбекистане начали выращивать бананы

В Андижане выращивают бананы



В Андижане выращивают бананы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Андижанскую область ознакомился с открытием банановой теплицы, сообщает пресс-служба лидера.

Общество с ограниченной ответственностью организовало теплицу в 2 гектара, где уже в первом сезоне ожидается получение 250-300 тонн урожая.

Источник - vesti.uz