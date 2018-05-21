На Кубанычбека Кулматова возбудили уголовное дело?

По некоторым данным, он обвиняется в нерациональном использовании гранта от TBEA
На днях в доме экс-мэра Кубанычбека Кулматова провели обыск. Об этом сообщают отечественные СМИ.
По неподтвержденным данным, экс-главу муниципалитета обвиняют в нерациональном использования гранта от китайской компании TBEA на строительство школы.
Между тем в пресс-службе ГКНБ, куда Vesti.kg обратились за комментарием, не подтвердили и не опровергли данную информацию.
- В настоящее время ведутся следственные мероприятия, - коротко ответили в Госкомитете нацбезопасности.
Сам Кубанычбек Кулматов в свою очередь пообещал Vesti.kg дать комментарии по данному поводу позже.
Напомним, ранее Кулматова уже вызывали на допрос в ГКНБ по уголовному делу об освоении гранта TBEA на строительство школ в размере 2 миллионов долларов.
Источник: https://vesti.kg
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