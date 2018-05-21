Дружественным и теплым отношениям Кыргызстана и Узбекистана посвятил свой велопробег ветеран спорта Марат Таштанов

Бишкек, “Саясат.kg”. Велотур проходит при поддержке Министерства культуры, информации и туризма КР.
Житель Ошской области, ветеран спорта и труда КР Мамыт Таштанов 18 мая 2018 года дал старт велотуру под названием «Достук» по маршруту «Бишкек-Ош-Aндижан-Коканд-Бухара-Самарканд-Джизак-Манас-Ташкент».
Точка старта состоялась с нулевого километра расположенной на центральной площади «Ала-Тоо» г. Бишкек, а местом финиша настоящего велопробега станет нулевой километр Республики Узбекистан, расположенный на территории главного почтового отделения г.Ташкент.
В настоящее время в политико-культурной и спортивно-духовной жизни народов КР и Республики Узбекистан теплые взаимоотношения и велотур под названием «Достук» станет важным и значимым событием в консолидации дружественных отношений народов двух соседних стран.
Велопробег станет площадкой демонстрации дружбы кочевых народов,
которая будет детально продемонстрирована на III Всемирных Играх Кочевников, которые пройдут в сентябре 2018 года, став уникальным и значимым мировым событием в области культуры и спорта. Настоящий велопробег также приурочен к 90-летию Чингиза Айтматова.
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