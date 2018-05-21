Чекисты должны рассмотреть версию взрыва на ТЭЦ г. Бишкек - эксперт

Бишкек, “Саясат.kg”. При авариях высокой категории на особо опасных и стратегически важных объектах, спецслужбам необходимо рассматривать ряд версий, вплоть до совершения террористических актов.

Утром 27 января 2018 г. после аварии на ТЭЦ Бишкека, директор Омуркул улуу Нурлан истерически и категорически начал заявлять, что на тепловой станции никакого взрыва не было.

В этот же день ближе к полудню директор Нацэнергохолдинга Айбек Калиев торжественно и радостно объявил, что руководители энергетической отрасли предотвратили самую страшную трагедию в истории суверенного Кыргызстана. Если бы не модернизировали ТЭЦ , то пришлось бы заново строить столицу республики. В аварии на теплоцентрали китайские модернизированные энергоблоки не причастны и никакого отношения не имеют.

Затем это умозаключение постоянно начал повторять глава правительства КР Сапар Исаков.

Ну конечно, после заключения временной депутатской комиссии по расследовании аварии и рациональному использовании кредитных средств при модернизации тепловой станции, становится очевидным изначальная позиция Айбека Калиева и Сапара Исакова.

Межведомственная комиссия, созданная кабинетом министров КР, куда вошли “дежурные и независимые” эксперты, кроме Николая Кравцова и конечно главы контролирующих органов, которые произвели приемку модернизации ТЭЦ, вынесла решение о причинах и виновников аварии. Основными виновниками стали-насос и лаборантки химического цеха тепловой станции.

Временная депутатская комиссия ЖК КР не привлекла ни одного профильного специалиста и независимого эксперта. Но зато определили огромное количество государственных служащих, возможных виновников в аварии и в модернизации теплоцентрали.

За последние 6 лет на ТЭЦ г.Бишкек под руководством правительства КР, МЭП КР, НЭХК и ОАО “Электрические станции” в основном закупали казахский уголь АО “Шубарколь Комир” при посредничестве кыргызских фирм ОсОО “Прогресс Компани” и ОсОО “Рассвет Компани”.

Одним из основных технических параметров твердого топлива является показатель выхода летучих веществ при сжигании энергетических углей на тепловых станциях.

Выход летучих веществ казахского угля из Шубаркольского месторождения марок “Д, ДГ, Г” составляет 48-50%, а кыргызских углей 36-38%.

При использовании на ТЭЦах твердого топлива с содержанием выхода летучих веществ более 40%, возникает огромная угроза взрыва на котлоарегатах.

В закрытых помещениях угольная пыль, при возникновении искр, открытого пламени, скоплении большого количества мелких фракций угля детонирует и происходит взрыв.

Первый зам. генерального директора ОАО “Электрические станции” Бердибек Боркоев и директор ТЭЦ г. Бишкек Омуркул улуу Нурлан, как члены конкурсной комиссии по закупкам угля на ТЭЦ на 2016-2017 гг. игнорировали неоднократные предупреждения и предостережения о том, что есть огромные угрозы и риски при использовании казахского угля. Они не приняли во внимание и даже слушать не стали. И наоборот обвинили меня и Николая Кравцова в искусственном затягивании конкурса и в предательстве национальных интересов КР.

На протяжении последних лет на ТЭЦ г.Бишкек неоднократно происходили взрывы в котлоагрегатах со смертельными случаями и групповыми исходами получения увечий, на особо опасных участках производства.

При авариях высокой категории, на особо опасных и стратегически важных объектах, необходимо спецслужбам рассматривать ряд версий, вплоть до совершения террористических актов.

В данном случае надо рассмотреть версию возможного взрыва в котлоагрегатах ТЭЦ 26 января 2018 г. по техническим причинам.

Кстати, новое правительство планирует вновь покупать казахский уголь у посредников на тепловую станцию в объеме 450 тысяч тонн в ОЗП 2018-2019 гг.

Тогда зачем повесили на “шею” народа Кыргызстана 34 млрд. сомов, если собираемся опять покупать “черное золото” у олигархов соседнего государства.

Бывшие премьер- министры КР клятвенно обещали собственному народу, что после модернизации ТЭЦ г.Бишкек будут использованы только местный уголь.

Или как гласит народная пословица, “ишак удачно прошел грязь”, а там хоть “трава не расти”?

Расул Умбеталиев,

общественный деятель