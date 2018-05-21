Фильм «Айка» о мигрантке из Кыргызстана получил приз Каннского кинофестиваля

Казахская актриса Самал Еслямова фильма «Айка» о мигрантке из Кыргызстана получила приз Каннского кинофестиваля в категории «Лучшая актриса».
Казахская актриса Самал Еслямова фильма «Айка» о мигрантке из Кыргызстана получила приз Каннского кинофестиваля в категории «Лучшая актриса».
Социальная драма «Айка» — результат совместной работы представителей пяти стран: России, Казахстана, Германии, Польши и Китая. Работа над фильмом длилась шесть лет.
Картина была приглашена на главный конкурс Каннского кинофестиваля после того, как отборщики увидели первые сорок минут еще не готового фильма. По словам сценариста «Айки» Геннадия Островского, «сам факт, что картина попала в конкурс Каннского кинофестиваля, будучи неготовой, о многом говорит. Не знаю, были ли еще такие примеры».
«Айка» — это история молодой эмигрантки из Кыргызстана, которая нелегально работает в Москве. Картина рассказывает о ее внутреннем росте, материнстве, которого она лишается, а потом вновь обретает.
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