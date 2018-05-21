Рабочие из Кыргызстана байкотируют работу на Курилах. Требуют погасить долги

Рабочие из Кыргызстана остановили работу на нескольких объектах Курильской программы на острове Парамушир. Они требуют погасить им долги по зарплате. Об этом сообщил «Коммерсант».
Рабочие из Кыргызстана остановили работу на нескольких объектах Курильской программы на острове Парамушир. Они требуют погасить им долги по зарплате. Об этом сообщил «Коммерсант».
По его данным, рабочие отказались работать в субботу и заявили, что будут бастовать, пока работодатель полностью не рассчитается. Конфликт пытались решить с участием местных властей, полиции, прокуратуры и работодателя, но без успеха.
По словам вице-мэра Северо-Курильского района Александра Овсянникова, речь о строительстве трех объектов программы — двух арендных домов и спортивно-оздоровительного комплекса. Строительством занимается компания ООО «СПИРО», где задержку зарплаты объяснили отсутствием выплат со стороны заказчика.
Строительство объектов производится в рамках Федеральной целевой программы по развитию Курильских островов. Она нацелена на развитие социальной, транспортной, туристической и инженерной инфраструктуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/85017/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!