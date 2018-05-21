Талантбек Узакбаев, экс-депутат: «Айбек Калиев – бедолага, исполнявший задания сверху»

Талантбек Узакбаев: Оказывается, имеется письмо, написанное Сапаром Исаковым экс-президенту, это дело подлежит расследованию. Он сейчас говорит: «Президент не давал приказа». Надо расследовать, сколько правды в этом.





- Талантбек ага, в общественности усилилось обсуждение 386 млн долларов, потраченных на модернизацию ТЭЦ. Что вы можете сказать как экс-депутат Жогорку Кенеша и как человек, побывавший в компании ТВЕА Китая?

- Произошедший 26 января в самом разгаре зимы взрыв превратил ТЭЦ в самый большой вопрос нашей страны. Сейчас возбуждено уголовное дело, некоторые чиновники арестованы. Конечно, это дело началось несколько лет назад, говоря точней, бывший министр энергетики и соответствующие руководители говорили, что если в скорейшее время не модернизировать ТЭЦ, она подвергнется аварии, и сообщали о проведении переговоров с несколькими компаниями о получении кредита. Рассказывали: среди них одна компания из России обещала реализовать указанный проект за средства больше 500 млн долларов, а китайская завершит проект примерно за 390 млн. Сначала мы выступили против, мол, привОдите незнакомые, невиданные нами компании, самое основное, не оказалось ТЭО (технико-экономического обоснования), мы не можем поддержать такие сырые вещи. Потом от правительства поступило предложение с просьбой поехать нам самим и посмотреть своими глазами компанию ТВЕА. От каждой фракции поехал представитель, среди поехавших был и я.

- Чему вы стали свидетелями, шел ли разговор о ценах?

- Нам показали заводы, фабрики компании ТВЕА. Мы убедились, это передовая компания в мире, действительно строит паровые котлы, устанавливает трансформаторы. Мы стали свидетелями того, что это крупная компания в энергетической отрасли, выпускающая электрооборудование. Мы не говорили о ценах, нас повезли с ознакомительной целью. По возвращению говорилось только о существовании такой компании, мы не лоббировали, можете посмотреть это в стенограммах.



- Вы хотите сказать, нет вины депутатов?

- Вины депутатов нет, потому что правительство составляло соглашение, само решало, откуда брать строительные материалы. Говоря точней, смету составляли глава правительства с министрами. Ну а в парламент принесли само соглашение и была выполнена ратификация, это обязанность депутатов. Более 90% депутатов поддержали, потому что это было соглашение между кыргызским и китайским правительствами. Сказали: «Давайте быстро сделаем реконструкцию ТЭЦ, у нас самих нет денег, возьмем средства в долг». Мы согласились. Ну а в каком порядке берется кредит, как будут потрачены взятые деньги, это решает правительство, контроль входит в обязанность исполнительной власти.

- Был ли причастен президентский аппарат?

- Оказывается, имеется письмо, написанное Сапаром Исаковым экс-президенту, это дело подлежит расследованию. Он сейчас говорит: «Президент не давал приказа». Надо расследовать, сколько правды в этом. По данному поводу обязательно надо спросить бывшего президента. Дело в том, что правительство не может брать деньги в таком объеме без согласия президента. И сам Алмаз Шаршенович несколько раз говорил: «Что мне делать, если правительство не работает хорошо, от безвыходности сам вмешиваюсь». Следовательно, экс-президент очень хорошо знал, в каком порядке были взяты 386 млн долларов. Вследствие этого сегодня поднимается вопрос лишения неприкосновенности. Ну а если Алмаз Шаршенович открыто выйдет, и если не нарушал Конституцию, не замешан в коррупционных делах, и скажет: «Я отказался от неприкосновенности, в случае виновности дам ответ», - то в народе еще повысится его авторитет. Чистому человеку не нужна неприкосновенность, прячется только человек, совершивший преступление перед государством.

- Говорится, что депутаты ездили в Китай на средства компании ТВЕА, а вы знали, чьи средства? В конце поездки вам не «смазали ладони» или не дали подарки-сувениры?

- Насколько мне известно, за кое-каким исключением депутаты ездят в командировки не на средства Кыргызстана. Так и здесь, мы не интересовались, кто заплатил средства на поездку в Китай. Попросили наши паспорта, доставили билеты. Мы не знаем, заплатил ли министр энергетики или дало китайское правительство. Мы не брали ничего в виде подарков-сувениров. Увидели, что отличная компания, сейчас они без шумного скандала ведут строительство и в Таджикистане. В принципе, суть не в них, а в наших халатных руководителях. Например, обратимся к кадровому вопросу с 2010 года, сердце болит. Ведь во власти находились люди, удовлетворявшие интересы не Кыргызстана, а одного человека. Кто опровергнет это? Во власть пришли люди вовсе без соответствия специальности. Работали по устному приказу. Виновные видны, перед глазами, сердце народа скребет вопрос «будут ли они наказаны?».

- У вас есть надежда?

- По-моему, накажут, как и прежде, мелких чебаков. Например, посадили парня по имени Айбек Калиев. Ладно, он был руководителем, но я совсем не верю, что этот парень по собственному намерению, по своей инициативе засучил рукава и приступил к модернизации ТЭЦ. Он же какой-то бедолага, исполнявший поручение сверху. И вообще, можем назвать всех сегодняшних арестованных исполнителями. Ведь рыба гниет с головы. Если теперь начнут с точки составления соглашения, то сразу найдется, куда потрачены 386 млн. Что это за соглашение – ТВЕА дала деньги, и сама закупила? Например, кто видел, что один экземпляр плоскогубцев купили за 600 долларов? Кто создал такие условия, чтобы они (ТВЕА) сами составили смету, сами скроили цены? Вот это необходимо расследовать. Наши следственные органы посадили Текебаева на основании сплетни о получении им 1 млн. Пусть теперь найдут 386 млн долларов.

- Не подразумеваете наличие большой политики в написанном письме Сапара Исакова?

- Узел вопроса лежит в том месте. Это письмо Сапар Исаков с Ахмедовой написали не как патриоты, болеющие за будущее Кыргызстана. Письмо написано в формальном виде только после завершения разработки коррупционной схемы на получение в долг 386 млн долларов, после подробного обсуждения в узком кругу. Кто обсуждал в узком кругу понимают не только политики, но и простой народ. Потому что Сапар Исаков не большой энергетик, чтоб до мелочи анализировать, его написали специалисты.

Источник: газета «De факто» №19 от 18.05.2018/стр.10, перевод: gezitter.org