«Виновных нужно сажать с сегодняшнего дня»

Но он будет работать в интересах коррупционеров, тех, кто должен ответить за 386 млн долларов. Мы не должны чего-то ждать». Временами он озвучивает такое справедливое мнение.

Лидер фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов высказался в ходе парламентского заседания, где рассматривалось заключение депутатской комиссии, которая изучала шумиху на ТЭЦ: «У нас нет ни денег, ни времени, чтобы обращаться к международному аудиту для выяснения целесообразности использования средств на модернизацию ТЭЦ. Виновных нужно сажать с сегодняшнего дня! Правоохранительные органы должны с сегодняшнего дня задерживать виновных на основании заключения депутатской комиссии, начать расследование. Можно параллельно нанимать международный аудит. Но он будет работать в интересах коррупционеров, тех, кто должен ответить за 386 млн долларов. Мы не должны чего-то ждать». Временами он озвучивает такое справедливое мнение.

Источник: газета «Фабула пресс» №34 от 18.05.2018 / стр. 2, перевод: gezitter.org