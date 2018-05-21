В стране более 50 тысяч детей мигрантов воспитывают родственники

В стране более 50 тысяч детей воспитывают родственники. Родители этих детей находятся в трудовой миграции.





В стране более 50 тысяч детей воспитывают родственники. Родители этих детей находятся в трудовой миграции. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

"Наши сотрудники посетили каждый дом и провели подворную проверку, в результате установлено, что 50 747 детей находятся на воспитание у своих родственников. Родители этих детей в трудовой миграции. Из них родители 11 439 детей – во внутренней миграции, 39 308 детей – за границей", - сказал Курсан Асанов.

Источник: super.kg, перевод: gezitter.org