В Бишкеке по подозрению в мошенничестве задержан гражданин Индии

В Бишкеке по подозрению в мошенничестве задержан гражданин Индии.

В Бишкеке по подозрению в мошенничестве задержан гражданин Индии.

Как сообщает ГУВД столицы, с заявлением в милицию обратился его соотечественник, который сообщил, что малознакомый мужчина взял у него 14 тысяч долларов и пообещал посодействовать в поступлении в один из вузов, но обещание не сдержал и не вернул деньги.

Аналогичный случай произошел еще с одной гражданкой Индии, которая отдала неизвестному 9 тысяч долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 («мошенничество») Уголовного кодекса КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний гражданин Индии. Он водворен в ИВС.

Азаттык