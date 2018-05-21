В Бишкеке по подозрению в мошенничестве задержан гражданин Индии.
В Бишкеке по подозрению в мошенничестве задержан гражданин Индии.
Как сообщает ГУВД столицы, с заявлением в милицию обратился его соотечественник, который сообщил, что малознакомый мужчина взял у него 14 тысяч долларов и пообещал посодействовать в поступлении в один из вузов, но обещание не сдержал и не вернул деньги.
Аналогичный случай произошел еще с одной гражданкой Индии, которая отдала неизвестному 9 тысяч долларов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 («мошенничество») Уголовного кодекса КР.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний гражданин Индии. Он водворен в ИВС.
Азаттык
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