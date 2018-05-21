В Оше за нарушение ПДД оштрафовали 23 пешехода

В городе Оше 23 пешехода оштрафованы на 500 сомов за нарушение правил дорожного движения. Об этом «Азаттыку» сообщил старший инспектор УОБДД по городу Ош Рашид Сыдыков.

В городе Оше 23 пешехода оштрафованы на 500 сомов за нарушение правил дорожного движения. Об этом «Азаттыку» сообщил старший инспектор УОБДД по городу Ош Рашид Сыдыков.

По его словам, это результаты проводимого в городе рейда «Пешеход». «В первую очередь, мы проводили разъяснительную работу с гражданами, которые переходили дорогу в неположенном месте. С несовершеннолетними мы ограничиваемся предупреждениями. В отношении лиц, достигших 18-летнего возраста, мы составляем протоколы и выписываем штрафы», - сказал он.

Сыдыков отметил, что в соответствии с частью 1 статьи 247 Административного кодекса нарушение пешеходом и пассажиром транспортного средства правил дорожного движения влечет наложение административного штрафа в размере 500 сомов. «Наша цель – сокращение дорожных инцидентов», - отметил он.

Он отметил, что все пешеходы оплатили штраф на месте.

Азаттык