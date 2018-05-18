В Кыргызстане 11 пациентов умерли, не дождавшись очереди на гемодиализ

По данным на 17 мая, в республике ликвидирована очередь на гемодиализ. К сожалению, 11 пациентов умерли, не дождавшись решения вопроса. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



По данным на 17 мая, в республике ликвидирована очередь на гемодиализ. К сожалению, 11 пациентов умерли, не дождавшись решения вопроса. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его информации, все 120 пациентов, нуждающихся в гемодиализе, подключены к льготным услугам получения процедуры по линии Фонда обязательного медицинского страхования.



По словам главы ФОМС Марата Калиева, решением правительства КР дополнительно выделено 68 миллионов сомов на расширение охвата больных хронической почечной недостаточностью, получающих услуги гемодиализа в системе фонда.

«У нас есть договоры с девятью частными поставщиками медицинских услуг. В течение трех дней больше 80 пациентов уже получили эти жизненно необходимые услуги. Всего в 2018 году будет охвачено свыше 600 пациентов, которые получат услуги диализа на льготных основаниях по линии ФОМС», — сказал он.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/84923/