Наконец, Арабаев ушел, судьи отпраздновали его уход не только «соком»

Знали ли люди, остудившие множество надежд, по-настоящему препятствовавшие установлению справедливого судебного института, оказывавшие негативное воздействие, распоряжавшиеся судьями, что в конце кончится их везение?





Мы постоянно реформируем судебную систему. Но, в конце концов, попав в руки какого-то «крутого», реформа не давала плодов. Знали ли люди, остудившие множество надежд, по-настоящему препятствовавшие установлению справедливого судебного института, оказывавшие негативное воздействие, распоряжавшиеся судьями, что в конце кончится их везение? Мы к тому, что руководитель юридического отдела президентского аппарата, один из именно таких фигур Манасбек Арабаев отстранен от должности. Разумеется, не по собственному желанию, а был вынужден уйти. Услышавшие об уходе Манасбека судьи, которых он вел на веревке, отпраздновали, даже сделали «жертвоприношение». В общем, представляется, что Арабаев оказывал очень сильное давление. Никто из судей не сказал о несправедливом изгнании Арабаева с должности. Напротив, мы слышали, как они свободно вдохнули.

Источник: газета «De факто» №19 от 18.05.2018/стр.3