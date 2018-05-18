Наконец, Арабаев ушел, судьи отпраздновали его уход не только «соком»

Знали ли люди, остудившие множество надежд, по-настоящему препятствовавшие установлению справедливого судебного института, оказывавшие негативное воздействие, распоряжавшиеся судьями, что в конце кончится их везение?
Мы постоянно реформируем судебную систему. Но, в конце концов, попав в руки какого-то «крутого», реформа не давала плодов. Знали ли люди, остудившие множество надежд, по-настоящему препятствовавшие установлению справедливого судебного института, оказывавшие негативное воздействие, распоряжавшиеся судьями, что в конце кончится их везение? Мы к тому, что руководитель юридического отдела президентского аппарата, один из именно таких фигур Манасбек Арабаев отстранен от должности. Разумеется, не по собственному желанию, а был вынужден уйти. Услышавшие об уходе Манасбека судьи, которых он вел на веревке, отпраздновали, даже сделали «жертвоприношение». В общем, представляется, что Арабаев оказывал очень сильное давление. Никто из судей не сказал о несправедливом изгнании Арабаева с должности. Напротив, мы слышали, как они свободно вдохнули.
Источник: газета «De факто» №19 от 18.05.2018/стр.3
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