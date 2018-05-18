Подозреваемый в убийстве Улана Салянова признал свою вину

Один из трех подозреваемых в убийстве Улана Салянова признал свою вину. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, отвечая сегодня в Бишкеке на вопросы журналистов.





Один из трех подозреваемых в убийстве Улана Салянова признал свою вину. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, отвечая сегодня в Бишкеке на вопросы журналистов.

По словам Асанова, второй подозреваемый задержан в России. В настоящее время идут действия по его доставке в Кыргызстан.

Установлено, что третий подозреваемый является гражданином России, он сейчас находится в розыске.

Как отметил Асанов, предварительное расследование показало, что нападение было совершено в целях разбоя.

Улан Салянов, младший брат бывшего генпрокурора, экс-депутата Жогорку Кенеша, экс-министра юстиции Аиды Саляновой, 6 ноября прошлого года был застрелен неизвестными в собственном доме в жилмассиве Кок-Жар на окраине Бишкека. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" УК КР.

Парламентская фракция "Ата Мекен" связала произошедшее с политической деятельностью Саляновой, усмотрев в нём "политический мотив". МВД информировало, что преступлении политический мотив отсутствует, нападение совершено в целях разбоя.

Источник: "Азаттык"