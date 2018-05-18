Мы избавились от Кулматова, но он тоже избежит ответственности отстранением от должности?

Когда-то Отто Бисмарк стал известен точным выражением «страна не продвинется вперед с хорошими законами, но плохими руководителями, и напротив, хорошие руководители могут потащить страну вперед с плохими законами».





Когда-то Отто Бисмарк стал известен точным выражением «страна не продвинется вперед с хорошими законами, но плохими руководителями, и напротив, хорошие руководители могут потащить страну вперед с плохими законами». Конечно, никто не может опровергнуть, что наши законы во всех сферах очень хорошие. Всего-то, эти хорошие законы не работают, потому что руководители не заинтересованы запустить их в работу. Во главе этого стоял общеизвестный герой по имени Кубанычбек Кулматов. На каких только должностях не работал этот мырза в свое время! Но не осчастливил ни одну. Да, мы избавились от Кулматова. Кто может поручиться за его бескорыстие? Даже невозможно сказать, какую работу он выполнил. Вот если не ограничиться отстранением от должности таких, как Кулматов, а провести специальное расследование и проверить разок, то раскрылось бы многое.

Источник: газета «De факто» №19 от 18.05.2018/стр.5