За час в районе БЧК было две попытки изнасилования. Одна из пострадавших школьница

Милиционеры задержали подозреваемого
В Бишкеке мужчина попытался изнасиловать двух девушек в одном месте. Одной из них оказалась несовершеннолетняя школьница. Об этом Vesti.kg сообщили в правоохранительных органах.
- Ранним утром 15 мая, в районе БЧК мужчина напал на местную жительницу, которая вышла на пробежку, - проинформировали в силовых структурах. - Ей удалось отбиться и позвонить в «102».
Второй жертвой стала 17-летняя школьница, которая направлялась сдавать ОРТ.
- На вторую девушку он напал в том же районе. Он душил ее и пытался изнасиловать, но услышав шаги прохожих, сбежал, - сообщили правоохранители.
В ГУВД Бишкека подтвердили Vesti.kg поступившую информацию. Сотрудники столичной милиции задержали подозреваемого, который дважды попытался совершить изнасилование.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий, по «горячим следам» был задержан житель столицы, 1991 года рождения Д.У., - сообщил пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов. - В этот день жительница столицы обратилась с заявлением УВД Первомайского района о том, что примерно в 6:30 утра неизвестный, применив силу в отношении ее 17-летней дочери, попытался ее изнасиловать. Также, в тот же день с заявлением обратилась другая жительница столицы. Она заявила, что примерно в 6:00 часов неизвестный мужчина лет 20-25 попытался её изнасиловать.
При личном досмотре в присутствии понятых у подозреваемого изъят «кастет».
В настоящее время он водворен в СИЗО-1 на 2 месяца. Мера пресечения избрана Первомайским районным судом.
- По данному факту следственной службой УВД Первомайского района возбуждено уголовное дело по ст. 28-129 УК КР (попытка изнасилования). Назначены соответствующие экспертизы, - заключил Оморов.
Вести.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!