За час в районе БЧК было две попытки изнасилования. Одна из пострадавших школьница

Милиционеры задержали подозреваемого

В Бишкеке мужчина попытался изнасиловать двух девушек в одном месте. Одной из них оказалась несовершеннолетняя школьница. Об этом Vesti.kg сообщили в правоохранительных органах.

- Ранним утром 15 мая, в районе БЧК мужчина напал на местную жительницу, которая вышла на пробежку, - проинформировали в силовых структурах. - Ей удалось отбиться и позвонить в «102».

Второй жертвой стала 17-летняя школьница, которая направлялась сдавать ОРТ.

- На вторую девушку он напал в том же районе. Он душил ее и пытался изнасиловать, но услышав шаги прохожих, сбежал, - сообщили правоохранители.

В ГУВД Бишкека подтвердили Vesti.kg поступившую информацию. Сотрудники столичной милиции задержали подозреваемого, который дважды попытался совершить изнасилование.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий, по «горячим следам» был задержан житель столицы, 1991 года рождения Д.У., - сообщил пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов. - В этот день жительница столицы обратилась с заявлением УВД Первомайского района о том, что примерно в 6:30 утра неизвестный, применив силу в отношении ее 17-летней дочери, попытался ее изнасиловать. Также, в тот же день с заявлением обратилась другая жительница столицы. Она заявила, что примерно в 6:00 часов неизвестный мужчина лет 20-25 попытался её изнасиловать.

При личном досмотре в присутствии понятых у подозреваемого изъят «кастет».

В настоящее время он водворен в СИЗО-1 на 2 месяца. Мера пресечения избрана Первомайским районным судом.

- По данному факту следственной службой УВД Первомайского района возбуждено уголовное дело по ст. 28-129 УК КР (попытка изнасилования). Назначены соответствующие экспертизы, - заключил Оморов.

Вести.KG