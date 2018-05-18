Сооронбай Жээнбеков: Охрана материнства и детства, поддержка многодетных семей - важнейшие направления социальной политики нашего государства

Бишкек,"Саясат. kg". Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил женщин Кыргызстана с Днем матери.



Текст поздравления Главы государства:



<Дорогие матери!



Сердечно поздравляю вас с Днем матери, который официально отмечается сегодня

в нашей стране!



Издревле наш народ по-особому относился к матери, связывая с ней

благополучие и счастье семьи, признавая ее хранительницей очага, источником

жизни. Не случайно народная мудрость гласит: <Матери - опора мира>.



Материнская нежность и святая любовь к ребенку сопровождают человека с

самого начала жизни. Молоко матери священно, а ее колыбельная песня звучит в

сердце каждого человека как зов вечности. Матери открывают для нас

вселенную, и все лучшее, что есть у нас, заложено Вами.



Сегодня мы хотим преподнести вам свои самые наилучшие пожелания и добрые

слова. Вы достойны самого высокого почета и уважения, доброго отношения,

всесторонней поддержки. Охрана материнства и детства, поддержка многодетных

семей - важнейшие направления социальной политики нашего государства.



Оправдать вашу материнскую любовь и заботу возможно только через честный,

упорный труд и добрые намерения.



Еще раз поздравляю вас с Днем матери. Желаю вам чистого неба над головой,

долголетия, благополучия и безграничного счастья!>



Отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики

