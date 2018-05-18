Сооронбай Жээнбеков: Охрана материнства и детства, поддержка многодетных семей - важнейшие направления социальной политики нашего государства

Бишкек,"Саясат. kg". Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил женщин Кыргызстана с Днем матери.
Текст поздравления Главы государства:
<Дорогие матери!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери, который официально отмечается сегодня
в нашей стране!
Издревле наш народ по-особому относился к матери, связывая с ней
благополучие и счастье семьи, признавая ее хранительницей очага, источником
жизни. Не случайно народная мудрость гласит: <Матери - опора мира>.
Материнская нежность и святая любовь к ребенку сопровождают человека с
самого начала жизни. Молоко матери священно, а ее колыбельная песня звучит в
сердце каждого человека как зов вечности. Матери открывают для нас
вселенную, и все лучшее, что есть у нас, заложено Вами.
Сегодня мы хотим преподнести вам свои самые наилучшие пожелания и добрые
слова. Вы достойны самого высокого почета и уважения, доброго отношения,
всесторонней поддержки. Охрана материнства и детства, поддержка многодетных
семей - важнейшие направления социальной политики нашего государства.
Оправдать вашу материнскую любовь и заботу возможно только через честный,
упорный труд и добрые намерения.
Еще раз поздравляю вас с Днем матери. Желаю вам чистого неба над головой,
долголетия, благополучия и безграничного счастья!>
Отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики
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