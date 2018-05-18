В постановление ЖК по ТЭЦ включили предложение о даче правовой оценки действиям Исакова

В постановление парламента по ТЭЦ отдельным пунктом включили предложение депутата Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Каныбека Иманалиева о даче правовой оценки действиям бывшего премьер-министра Сапара Исакова и экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева.

В постановление парламента по ТЭЦ отдельным пунктом включили предложение депутата Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Каныбека Иманалиева о даче правовой оценки действиям бывшего премьер-министра Сапара Исакова и экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева.

Парламентарий 16 мая на заседании парламента предложил провести всестороннее и тщательное изучение всех фактов и проведенных процедур по проектам модернизации Бишкекской ТЭЦ, «Умный город», строительства альтернативной дороги Сервер-Юг, ЛЭП «Датка - Кемин», а также по компаниям «Кумтор», «China Road», «Хуавей», «Лигласс».

Депутаты Жогорку Кенеша поддержали предложение 96 голосами «за», против были 3 парламентария.

Иманалиев сказал, что Исаков в должности завотделом внешней политики 18 раз принимал торгового представителя Китая, такие связи вызывают различного рода подозрения.

- Какое решение мы должны принять? Во-первых, необходимо отдельно отметить, что Сапар Исаков подозреваемый. Подписавшие соглашение Авазов и Калиев наказаны. Почему к ответственности не привлечен основной подозреваемый?

Сапар Исаков ответил на критику депутатов. Он опроверг слова Иманалиева и сказал, что никогда не был замешан в коррупции:

- Наша работа – встречаться с представителями международных организаций и послами. Всех, кто просит встречи, мы принимаем, передаем соответствующую информацию президенту. Иманалиев говорит, что Исаков коррупционер и все сделал он. Но для обвинений нужны факты. Я за все готов ответить. Я никогда не был замешан в коррупции и не буду.

Азаттык