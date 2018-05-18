В 2015 году Кыргызстан перешел на электронный вид проведения государственных закупок.
В 2017 году в Кыргызстане было возбуждено 280 уголовных дел вокруг тендеров. Об этом «Азаттыку» сообщил начальник департамента государственных закупок Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Улан Озумбеков.
По его словам, в прошлом году к ним поступило около одной тысячи заявлений, связанных с деятельностью комиссий, проводивших тендеры.
Кыргызстан ежегодно тратит свыше 40 миллиардов сомов на государственные закупки, что составляет 40 процентов от общего бюджета.
В 2015 году Кыргызстан перешел на электронный вид проведения государственных закупок.
В Иссык-Кульской области в селе Сары-Ой проходит вторая международная открытая конференция «Эффективное управление государственными закупками – 2018».
Азаттык
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