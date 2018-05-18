Артыкбаев: По ТЭЦ обвиняют не тех, кто решал вопрос, а исполнителей

Об этом он сказал 17 мая на заседании парламента, где обсуждали заключение депутатской комиссии по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека и расследованию рационального использования кредита на ее модернизацию.

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Осмонбек Артыкбаев заявил, что сегодня обвиняют не тех, кто решал вопрос, а исполнителей. Об этом он сказал 17 мая на заседании парламента, где обсуждали заключение депутатской комиссии по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека и расследованию рационального использования кредита на ее модернизацию.

Артыкбаев отметил, что комиссия проделала большую работу, он тесно сотрудничал с комиссией и рассказал, что произошло.

- Сегодня поднимают важный вопрос, который волнует население. Как все произошло, как и кто решил… К сожалению, сегодня обвиняют не тех, кто решал вопрос, а тех, кто исполнял поручение. Но я думаю, что следственные и другие органы уточнят и определят, кто решил этот вопрос, и поставят точку. Сапар Джумакадырович говорит, что просто передавал информацию. Но там есть просьба: дайте поручение министру энергетики, министру финансов, министру иностранных дел и другим министрам, пусть исполняют. На основании этого министры вели свою работу, - сказал он.





Работы по модернизации ТЭЦ Бишкека были начаты в апреле 2014 года и завершены в августе 2017 года. Потраченные на это $386 миллионов были взяты в кредит у «Экспортно-импортного банка» Китая. Работы по модернизации проводила китайская компания TBEA.

26 января 2018 года на ТЭЦ произошла авария, в результате которой жилые дома и социальные учреждения Бишкека остались без тепла почти в 30-градусный мороз. Для расследования причин аварии в правительстве была создана межведомственная, а в парламенте – депутатская комиссии. Межведомственная комиссия в феврале 2018 года вынесла заключение, в котором было сказано, что причиной аварии стали «слабая подготовка руководителей энергетической отрасли к осенне-зимнему периоду и халатное отношение».

В рамках возбужденного Генпрокуратурой уголовного дела по аварии по подозрению в хищениях было задержано несколько чиновников от энергетической отрасли.

Депутатская комиссия в своем заключении предложила дать правовую оценку руководителям, которые подписывали документы на получение кредита от Китая. Среди них бывшие главы правительства и министры – всего 30 фамилий.



Азаттык