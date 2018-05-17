Бекешев: Депутатская комиссия не ответила на вопрос о том, где были допущены факты коррупции

В парламенте продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека и расследованию рационального использования кредита на ее модернизацию.

В парламенте продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека и расследованию рационального использования кредита на ее модернизацию.

Представитель фракции СДПК Дастан Бекешев в своем выступлении отметил, что вопросы депутатов к приглашенным бывшим и действующим чиновникам начали повторяться.

«Я вчера специально спросил у Улана Бердибаевича [Примова] (прим. ред. - председателя комиссии по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека и расследованию рационального использования кредита на ее модернизацию) – где допущен факт коррупции? Насколько рационально расходовались средства? Честно говоря, депутатская комиссия не смогла дать четкие ответы на эти вопросы.

Мы и так передадим материалы в правоохранительные органы. Может, перейдем уже к прениям? Вчера президент поручил открыть спецсчет для средств, возмещенных в результате борьбы с коррупцией. Давайте начнем пополнять его с расследования проекта модернизации ТЭЦ. Где здесь коррупция? Может субподрядчики с нашей стороны, которые работали с ТВЕА? Возможно, они аффилированы с кем-то. Или коррупция была во время переговоров? Доказать это очень трудно», - заявил парламентарий.

Жогорку Кенеш уже третье заседание обсуждает заключение депутатской комиссии.

Работы по модернизации ТЭЦ Бишкека были начаты в апреле 2014 года и завершены в августе 2017 года. Потраченные на это $386 миллионов были взяты в кредит у «Экспортно-импортного банка» Китая. Работы по модернизации проводила китайская компания TBEA.

26 января 2018 года на ТЭЦ произошла авария, в результате которой жилые дома и социальные учреждения Бишкека остались без тепла почти в 30-градусный мороз. Для расследования причин аварии в правительстве была создана межведомственная, а в парламенте – депутатская комиссии. Межведомственная комиссия в феврале 2018 года вынесла заключение, в котором было сказано, что причиной аварии стали «слабая подготовка руководителей энергетической отрасли к осенне-зимнему периоду и халатное отношение».

В рамках возбужденного Генпрокуратурой уголовного дела по аварии по подозрению в хищениях было задержано несколько чиновников от энергетической отрасли.

Депутатская комиссия в своем заключении предложила дать правовую оценку руководителям, которые подписывали документы на получение кредита от Китая. Среди них бывшие главы правительства и министры – всего 30 фамилий.

Азаттык