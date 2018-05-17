Автором соглашения по ТЭЦ является Осмонбек Артыкбаев

Автором соглашения по ТЭЦ был в то время возглавлявший межведомственную комиссию Осмонбек Артыкбаев. Комиссию создал экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша по аварии на ТЭЦ.





Автором соглашения по ТЭЦ был в то время возглавлявший межведомственную комиссию Осмонбек Артыкбаев. Комиссию создал экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша по аварии на ТЭЦ.

В ходе заседания депутат Бахадыр Сулайманов поинтересовался, кто является автором соглашением по ТЭЦ. На это экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев ответил, что автором соглашением по ТЭЦ является тогдашний председатель межведомственной комиссии Осмонбек Артыкбаев, а комиссию создавал он.

В своем выступлении народный избранник отметил, что в истории Кыргызстана правительство никогда не получало 2-процентные кредиты под гарантию, между тем как "Эксимбанк" выдал под 2%.

Как добавил Сулайманов, через телеканал "Апрель" распространяется абсурдная информация, в то время как ныне закрытый канал "Сентябрь" говорил правду.

Источник: maralfm.kg, перевод: gezitter.org