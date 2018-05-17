Автором соглашения по ТЭЦ является Осмонбек Артыкбаев

Автором соглашения по ТЭЦ был в то время возглавлявший межведомственную комиссию Осмонбек Артыкбаев. Комиссию создал экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша по аварии на ТЭЦ.
Автором соглашения по ТЭЦ был в то время возглавлявший межведомственную комиссию Осмонбек Артыкбаев. Комиссию создал экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша по аварии на ТЭЦ.
В ходе заседания депутат Бахадыр Сулайманов поинтересовался, кто является автором соглашением по ТЭЦ. На это экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев ответил, что автором соглашением по ТЭЦ является тогдашний председатель межведомственной комиссии Осмонбек Артыкбаев, а комиссию создавал он.
В своем выступлении народный избранник отметил, что в истории Кыргызстана правительство никогда не получало 2-процентные кредиты под гарантию, между тем как "Эксимбанк" выдал под 2%.
Как добавил Сулайманов, через телеканал "Апрель" распространяется абсурдная информация, в то время как ныне закрытый канал "Сентябрь" говорил правду.
Источник: maralfm.kg, перевод: gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!