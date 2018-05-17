Текебаев не совершал преступления, чтобы просить прощения у президента. Он должен быть оправдан исключительно правовым путем. Об этом заявил общественный деятель Азимбек Бекназаров.
Текебаев не совершал преступления, чтобы просить прощения у президента. Он должен быть оправдан исключительно правовым путем. Об этом заявил общественный деятель Азимбек Бекназаров.
По его мнению, неправильно, что ряд политиков и омбудсмен обращаются с просьбой помиловать Текебаева, потому что он в этом не нуждается.
"Когда омбудсмен, ряд политиков начали говорить о помиловании Текебаева, я выступил против, потому что Текебаев в этом не нуждается. Его дело сфабриковано, это заказное дело", - добавил Бекназаров.
Кроме этого, он подчеркнул, что прокуратура должна обратиться в Верховный суд по пересмотру дела Текебаева исключительно правовым механизмом.
"Прокуратура сама должна обратиться в Верховный суд по вновь открывшимся обстоятельствам в деле Текебаева. Текебаев не совершал преступления, чтобы просить прощения. Это неправильно, он должен быть оправдан только правовым путём", - сказал Бекназаров.
Источник: govori.tv, перевод: gezitter.org
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