Асылбек Жээнбеков: Воры должны ответить

Депутат парламента Асылбек Жээнбеков заявил, что удивлен разговорами о возможных кражах средств при модернизации ТЭЦ Бишкека. Он заявил о необходимости проверить остальные крупные проекты, реализованные на кредитные средства Китая.

Депутат парламента Асылбек Жээнбеков заявил, что удивлен разговорами о возможных кражах средств при модернизации ТЭЦ Бишкека. Он заявил о необходимости проверить остальные крупные проекты, реализованные на кредитные средства Китая.

«Я тоже удивляюсь, неужели, могли украсть? У меня появляются сомнения по «Датка-Кемин», строительству дорог, реконструкции ГЭС. Все нужно проверить. Мы должны поддержать заключение комиссии и передать следственным органам, которые сами определят, что произошло, кто виноват. Воры должны ответить. Народ ждет», - сказал он 16 мая на рассмотрении заключения депутатской комиссии по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека и рациональности расходования кредита на ее модернизацию.



26 января 2018 года на ТЭЦ произошла авария, в результате которой жилые дома и социальные учреждения Бишкека остались без тепла почти в 30-градусный мороз. Для расследования причин аварии в правительстве была создана межведомственная, а в парламенте – депутатская комиссии. Межведомственная комиссия в феврале 2018 года вынесла заключение, в котором было сказано, что причиной аварии стали «слабая подготовка руководителей энергетической отрасли к осенне-зимнему периоду и халатное отношение».

В рамках возбужденного Генпрокуратурой уголовного дела по аварии по подозрению в хищениях было задержано несколько чиновников от энергетической отрасли.

Азаттык