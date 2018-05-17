Депутат Гульнара-Клара Самат принесла присягу в парламенте

В Жогорку Кенеше 17 мая принесла присягу депутат от фракции «Ата Мекен» Гульнара-Клара Самат.

В Жогорку Кенеше 17 мая принесла присягу депутат от фракции «Ата Мекен» Гульнара-Клара Самат.

Самат получила мандат депутата вместо Аиды Саляновой, в отношении которой вступил в силу приговор суда.

Как ранее сообщал ЦИК, в процессе рассмотрения соответствия кандидата требованиям законодательства, в ЦИК КР поступило обращение ОО «Карек» о возможном наличии у Гульнары-Клары Самат, наряду с кыргызским гражданством, подданства Российской Федерации. Но в процессе проверки информация не нашла подтверждения.

А 29 марта в ЦИК поступило обращение от партии «Ата-Мекен, с приложением заявления, об исключении Гульнары-Клары Самат о выходе из списка кандидатов. Спустя неделю, кандидат написала заявление об отзыве и аннулировании заявления о выходе из списка кандидатов ЖК КР. Таким образом, партии было отказано в отзыве Гульнары-Клары Самат из списка.

Клара Кабилова в 2007 году работала председателем Центризбиркома, но в 2008 году бежала в Россию, заявив, что ей угрожает сын тогда еще президента Курманбека Бакиева - Максим. Позже она изменила имя на Гульнару-Клару Самат и в 2015 году была включена в предвыборный список партии «Ата Мекен».

Азаттык