Генпрокуратура возбудила 4 уголовных дела, связанных с ТЭЦ

Генеральная прокуратура возбудила 4 уголовных дела, связанных с ТЭЦ. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель генерального прокурора Нурлан Дюшембиев.

Генеральная прокуратура возбудила 4 уголовных дела, связанных с ТЭЦ. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель генерального прокурора Нурлан Дюшембиев.

По его словам, дела расследуются ГКНБ, для чего в следственном управлении создана специальная группа. «Дела расследуются с соблюдением принципов объективности, всесторонности и справедливости», - сказал он.

Кроме того, он добавил, что стенограммы заседаний Жогорку Кенеша будут приобщены к уголовным делам.

В парламенте продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека и расследованию рационального использования кредита на ее модернизацию.



Работы по модернизации ТЭЦ Бишкека были начаты в апреле 2014 года и завершены в августе 2017 года. Потраченные на это $386 миллионов были взяты в кредит у «Экспортно-импортного банка» Китая. Работы по модернизации проводила китайская компания TBEA.

26 января 2018 года на ТЭЦ произошла авария, в результате которой жилые дома и социальные учреждения Бишкека остались без тепла почти в 30-градусный мороз. Для расследования причин аварии в правительстве была создана межведомственная, а в парламенте – депутатская комиссии. Межведомственная комиссия в феврале 2018 года вынесла заключение, в котором было сказано, что причиной аварии стали «слабая подготовка руководителей энергетической отрасли к осенне-зимнему периоду и халатное отношение».

В рамках возбужденного Генпрокуратурой уголовного дела по аварии по подозрению в хищениях было задержано несколько чиновников от энергетической отрасли.

Депутатская комиссия в своем заключении предложила дать правовую оценку руководителям, которые подписывали документы на получение кредита от Китая. Среди них бывшие главы правительства и министры – всего 30 фамилий.

Азаттык