Генпрокуратура возбудила 4 уголовных дела, связанных с ТЭЦ

Генеральная прокуратура возбудила 4 уголовных дела, связанных с ТЭЦ. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель генерального прокурора Нурлан Дюшембиев.
Генеральная прокуратура возбудила 4 уголовных дела, связанных с ТЭЦ. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель генерального прокурора Нурлан Дюшембиев.
По его словам, дела расследуются ГКНБ, для чего в следственном управлении создана специальная группа. «Дела расследуются с соблюдением принципов объективности, всесторонности и справедливости», - сказал он.
Кроме того, он добавил, что стенограммы заседаний Жогорку Кенеша будут приобщены к уголовным делам.
В парламенте продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека и расследованию рационального использования кредита на ее модернизацию.
Работы по модернизации ТЭЦ Бишкека были начаты в апреле 2014 года и завершены в августе 2017 года. Потраченные на это $386 миллионов были взяты в кредит у «Экспортно-импортного банка» Китая. Работы по модернизации проводила китайская компания TBEA.
26 января 2018 года на ТЭЦ произошла авария, в результате которой жилые дома и социальные учреждения Бишкека остались без тепла почти в 30-градусный мороз. Для расследования причин аварии в правительстве была создана межведомственная, а в парламенте – депутатская комиссии. Межведомственная комиссия в феврале 2018 года вынесла заключение, в котором было сказано, что причиной аварии стали «слабая подготовка руководителей энергетической отрасли к осенне-зимнему периоду и халатное отношение».
В рамках возбужденного Генпрокуратурой уголовного дела по аварии по подозрению в хищениях было задержано несколько чиновников от энергетической отрасли.
Депутатская комиссия в своем заключении предложила дать правовую оценку руководителям, которые подписывали документы на получение кредита от Китая. Среди них бывшие главы правительства и министры – всего 30 фамилий.
Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!